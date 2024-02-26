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Afyonkarahisar'da Otogarda Uyuşturucu Operasyonu

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Afyonkarahisar'da polis tarafından otogarda gözaltına alınan 2 şahsın üzerinde 6 adet peçeteye emzirilmiş uyuşturucu madde ile 3,6 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından otogarda gözaltına alınan 2 şahsın üzerinde 6 adet peçeteye emzirilmiş uyuşturucu madde ile 3,6 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası otogarda durumundan şüphelendikleri iki şahıs üzerinde arama yaptı. Aramada 6 adet peçeteye emzirilmiş uyuşturucu madde ile 3,6 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Sonrasında yapılan kimlik sorgulamasında isimlerinin M.U. ve Y.U., olduğu belirlenen 2 şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlar Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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