Afyonkarahisar'da Otogarda Metamfetamin Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından şehirler arası otogarda yapılan denetimde 151,29 gram Metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'da polis tarafından şehirler arası otogarda yapılan denetimde 151,29 gram Metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası otogarda denetim yaptı. Yapılan denetimde E.Ö., isimli bir şahsın çantasında yapılan kontrollerde 151,29 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR