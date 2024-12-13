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Afyonkarahisar'da Otobüs Yaya Çarptı: Yaralı

Afyonkarahisar'da Otobüs Yaya Çarptı: Yaralı
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Afyonkarahisar-Antalya karayolunda bir yolcu otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Şoför ifadesinin alınmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralanırken, olayda büyük panik yaşandı.

Olay, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin B.'ye o sırada yoldan geçmekte olan O.C.'nin kullandığı 06 DZS 554 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan Hüseyin B., düştüğü yerde ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Hüseyin B.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından şoförünün ifadesinin alınmasının ardından yolcu otobüsü yoluna devam ederken, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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