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Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 21 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 21 Yaralı
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otobüste 21 kişi yaralandı, durumu ağır olan bir kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole devrilen otobüste yaralanan 21 kişiden biri yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A. (61) idaresindeki 35 BIB 565 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Gaziantep'e gittiği öğrenilen yolcu otobüsünün kaza yaptığı bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken kazada yaralanan 21 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Y.Z.D., yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Sağlık Kaza

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