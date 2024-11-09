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Afyonkarahisar'da Oto Yedek Parça İşletmesinde Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'da Oto Yedek Parça İşletmesinde Yangın Çıktı
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Afyonkarahisar'da oto yedek parçası satan iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar'da oto yedek parçası satan iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin 1 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, yangın sonrası ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, İkinci Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yedek parça satışı yapan iki katlı iş yerinde sabah karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören site görevlileri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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