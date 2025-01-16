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Afyonkarahisar'da Oto Hırsızları Yakalandı

Afyonkarahisar'da Oto Hırsızları Yakalandı
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Afyonkarahisar'da 5 otomobili çalan 4 kişi, polis takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Çalınan Tofaş marka 4 otomobil sahiplerine iade edildi.

Afyonkarahisar'da 5 otomobili çalan 4 kişi polisin takibi sonrası yakalandı. Sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanan şahısların çaldıkları araçlardan Tofaş marka 4 otomobil ise sahiplerine teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde gerçekleşen oto hırsızlıkları ihbarları üzerine harekete geçti. Polis bir süre yaptığı teknik ve fiziki takibi ardından M.Ş., M.A.Ş, A.Y.K. ve M.M. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların adreslerine yapılan baskında çalıntı araçlardan Tofaş marka 4 otomobil ile birlikte çok sayıda oto parçası ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahısların 4'ü de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen 4 otomobil sahiplerine teslim edilirken, bir otomobilin arama çalışmasının ise devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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