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Afyonkarahisar'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

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Afyonkarahisar'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bir evin bahçesi zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi söndürülürken, olayda bir evin bahçesinin de zarar gördüğü belirtildi.

Yangın, kent merkezi Hıdırlık Tepesi bölgesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü içerisinde ağaçlarında bulunduğu alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Otların yandığı olayda alevler ağaçlara sıçramadan söndürüldü. Yangında arazide bulunan bir evin bahçesi de yangından zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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