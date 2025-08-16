Afyonkarahisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangını, yaklaşık 150 hektar alanın zarar görmesine neden oldu. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 150 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Dün, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyü Yedikapı mevkisinde otların tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın ormana sıçradı. Güneş batana kadar alevlere hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Uzun süre kontrol altına alınamayan yangın gece saatlerinde de devam etti.

Yaklaşık 150 hektar alan zarar gördü

Yangının gerçekleştiği alandan iyi haberler geldi. Çok sayıda ekibin ve köylülerin yoğun çalışmaları sonucunda yangının bu sabah saatleri itibariyle kontrol altına alındığı öğrenildi. Yaşanan olayda yaklaşık 150 hektar otluk ve bozuk orman alanının zarar gördüğü bilgisi edinildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
