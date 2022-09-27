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Afyonkarahisar'da orman yangını çıktı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da orman yangını çıktı

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale sonucu 2 saatte kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale sonucu 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Işıklar ormanı diye adlandırılan bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çıkan yangına çevredekilerin ihbarı üzerine havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın söndürme helikopterleri ve uçakları ile havadan müdahale edilirken, arazöz ve itfaiye araçları ile yangın söndürme çalışması sürdürüldü. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Yangında çok sayıda çam ağacı zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından iş makineleri ve helikopterle soğutma çalışması yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

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