Afyonkarahisar'da Okul Ziyareti Kaosa Neden Oldu

Afyonkarahisar'da bir genç, arkadaşını ziyaret etmek için gittiği lisede okul yönetimi tarafından yanlış anlaşılıp asılsız ihbarda bulunulunca kısa süreli kaos yaşandı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesindeki Özel Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.T., isimli genç okulda eğitim gören bir arkadaşını öyle molasında ziyarete gitti. Genç burada bir süre arkadaşı ile görüştükten sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı okul yönetimi polisi arayarak okulun önünde silahlı şahıslar olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdi. Olay yerine gelen ekipler okul yönetimiyle görüştükten sonra şahsın eşgalini alarak şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Gencin peşine düşen polis ekipleri şüphelinin Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji'ne yakın bir yerde olan Mesleki (Çıraklık) Eğitim Merkezi öğrencisi olduğunu tespit etti. Ardından M.T.'yi okul önünde bulan ekipler şüpheli hakkındaki ihbarı söyleyerek şahsın üst aramasını gerçekleştirdi. Aramada silah ya da herhangi bir kesici delici alet bulunmadı. Bunun üzerine polis ekipleri gence uyarılarda bulunarak bölgeden ayrıldı.

M.T. ise olaya tepki göstererek arkadaşını ziyarete gittiği için çok pişman olduğunu söyledi.

Öte yandan okul yönetiminin olayla ilgili şikayetçi olmadığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR