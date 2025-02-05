Afyonkarahisar'da Okul Servislerine Denetim

Afyonkarahisar'da polis ve jandarma tarafından öğrenci taşımacılığı yapan 424 okul servisi denetlendi.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri kent genelinde okul servis araçlarına yönelik toplam 113 personelle denetim yapıldı. Denetimde 424 okul servis aracı denetlendi. Denetimde ayrıca 3 bin 278 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs ise yakalandı. Denetimler sonucunda ayrıca kurallara uymadıkları belirlenen 10 sürücüye ise cezai işlem uygulandı. - AFYONKARAHİSAR