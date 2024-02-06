Afyonkarahisar'da Okul Servis Sürücülerine Denetim

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma okul servis sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Bolvadin İlçe jandarma komutanlığı bağlı ekipler tarafından ilçenin farklı yerlerinde oluşturulan uygulama noktalarında okul servis sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimde öğrencilere servis araçlarına inme binme, emniyet kemeri kullanımı, kış lastiği ve araçlarda bulunması zorunlu malzemeler, okul servis araçlarında olması gereken belgeler gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Denetim sonrasında 20 okul servis aracı kontrol edilmiş olup 2 okul servis aracı sürücüsüne 8 bin 469 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR