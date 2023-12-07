Afyonkarahisar'da Okul Servis Araçlarına Denetim

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araçların servise uygunluğu, yetki belgesi, koltukların emniyet kemeri, ışıklı dur levhası, kış lastiği gibi uygulamaların denetiminin yanında öğrencilerin indirme ve bindirme kurallarına uyulması istendi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Öğrencilerin eğitim kurumlarına güvenle erişiminin sağlanması amacıyla jandarma ekipleri köylerden gelen servisleri, polis ekipleri ise ilçe merkezindeki servis sürücülerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde araçların servise uygunluğu, yetki belgesi, koltukların emniyet kemeri, ışıklı dur levhası, kış lastiği gibi uygulamaların denetiminin yanında öğrencilerin indirme ve bindirme kurallarına uyulması istendi.

Denetimlerde, okul çağındaki çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amaçlandığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR