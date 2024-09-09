Afyonkarahisar'da Okul Çevrelerinde Denetim Yapıldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim alabilmesi amacıyla 47 ilkokul, 45 ortaokul ve 29 lise çevresinde denetim yapıldı.

Ekipler okul önlerinde ve çevrelerinde okul ile ilişiği bulunmayan kişiler, okul etraflarında bulunan park, bahçe ve metruk binalar, okula yakın bulunan kahvehaneler, internet salonları, sağlık için zararlı madde satışı yapan işyerleri, okula öğrenci taşıyan servis araçları ve sürücüleri denetlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden denetimlerle ilgili yapılan açıklamada "Çocuklarımızın suça sürüklenmesi ve suçun mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini engelleyebilecek zararlı alışkanlıklarda ve tehlikeli maddelerden korumak amacıyla denetlemelerimiz eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecektir" denildi. - AFYONKARAHİSAR