Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Öğretmenler Günü'nde Yangın: 1 Ölü, 17 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da bir restoranda Öğretmenler Günü programı sırasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yangının, davetli öğretmenlerin giriş yaptığı sırada başladığı belirtildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'da yangın çıkan ve bir kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı restoranda Öğretmenler Günü programı düzenlendiği ve yangının davetli öğretmenlerin giriş yaptıkları saatlerde başladığı ortaya çıktı.

Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Kadayıfçıoğlu Kavşağı'ndaki bir akaryakıt istasyonu yerleşkesinde bulunan restoranda dün müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası bir anda içerideki perdeleri tutuşturmuştu. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınmıştı. Olayda restoran çalışanı 1 kadın hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralanmıştı.

Yangının ardından gün ağarması ile felaketin boyutları da ortaya çıktı. Yangında 2 katlı ahşap iş yerinin tamamının yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

"Rabb'ime şükürler ediyorum, Allah hepimizi korudu"

Yangının çıktığı restoranda Türk Eğitim Sen Afyonkarahisar Şube Başkanlığının da dün gece Öğretmenler Günü dolayısıyla davet verdiği ve programa yaklaşık 200 üyenin katılacağının beklendiği kaydedildi. Yangının öğretmenlerin davet için restorana giriş yapmaya başladıkları saatlerde çıktığı belirtildi.

Yangının ardından olay yerine giden Türk Eğitim Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Muhtar Demirci ise yaptığı açıklamada, "Maalesef talihsiz bir kaza yaşandı. Balkon kısmında bulunan sobadan sıçradığını tahmin ettiğimiz bir yangın. Rüzgarında etkisiyle hızla yayıldı. Şükürler olsun ki programın başlamasına daha 15-20 dakika vardı. O nedenle facianın eşiğinden döndük, Rabb'ime şükürler ediyorum, Allah hepimizi korudu" dedi.

Öte yandan, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

 Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama kararı çıkan Netanyahu'ya sahip çıktı

Onlarca ülke tutuklamak için sıraya girerken bir liderden destek mesajı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir diyanet? Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.