Haberler

Jandarmadan öğrenci ve öğretmenlere trafik eğitimi

Jandarmadan öğrenci ve öğretmenlere trafik eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, 800 öğrenci ve 55 öğretmene trafik güvenliği eğitimi verdi. Eğitimde trafik bilinci ve güvenli yolculuk konuları ele alındı.

Afyonkarahisar'da Jandarma ekipleri tarafından öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik güvenliği eğitimi verildi.

Eğitim çalışmasının kent genelindeki okullarda yapıldığı belirtildi. Eğitimin ardından Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada "Trafik bilincinin artırılması ve güvenli trafik kültürünün küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 800 öğrenci ve 55 öğretmenin katılımıyla seminer düzenlendi. Eğitimde

trafik jandarmasının görevleri, trafik işaret ve levhalarının anlamları, araçlarda güvenli yolculuk ve emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

İş insanının sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu