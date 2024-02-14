Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 öğrenci yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen kazada, öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı ve 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.Y., idaresindeki 03 AEC 256 plakalı öğrenci servisi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü H.A.'nın kullandığı 03 FH 621 plakalı otomobille çarpıştı. Büyük paniğin yaşandığı kazada yaşları 11 olan Ö.U., Z.G. ve E.F.U., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR