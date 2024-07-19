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Afyonkarahisar'da Nitelikli Konut Dokunulmazlığı İhlali Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan aranan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Şahıs, 3 yıl 3 ay 29 gün hapis cezasıyla aranıyordu. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 3 yıl 3 ay 29 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede V.Ö., isimli şahsın nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 3 yıl 3 ay 29 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sandıklı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3.Sayfa Güncel Haberler

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