Afyonkarahisar'da Nitelikli Dolandırıcılıktan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M.Ö. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.Ö., isimli şahsın nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
