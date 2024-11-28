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Afyonkarahisar'da Nitelikli Dolandırıcılık Şüphesiyle Tutuklama

Afyonkarahisar'da Nitelikli Dolandırıcılık Şüphesiyle Tutuklama
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Yurt genelinde gerçekleştirilen Kuyu-46 operasyonları kapsamında Afyonkarahisar'da mali suçlar nedeniyle bir kişi tutuklandı. Şahıs, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmıştı.

Yurt genelinde gerçekleştirilen Kuyu-46 operasyonlarında Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalanan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, mali suçlara yönelik yapılan Kuyu-46 operasyonlarında Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alındı. Kentteki mağdurları telefonla arayarak

kendisini polis, savcı olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği tespit edilen şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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