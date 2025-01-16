Afyonkarahisar'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, şahısların 685 bin TL'lik dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları dolandırıcılık ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler, Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve Mersin'de nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda D.A.Ö ile H.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahısların kişisel verileri kullanarak vatandaşları 685 bin TL dolandırdıkları belirtildi. - AFYONKARAHİSAR