Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Narkotik Operasyonu: 4 Kilo 300 Gram Esrar Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Narkotik Operasyonu: 4 Kilo 300 Gram Esrar Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir otomobilin gizli bölmesinde 4 kilo 300 gram esrar bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir otomobilin gizli bölmesinde 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2024 yılının en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Kent girişinde uygulama yapan ekipler durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak eğitimli narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramada narkotik köpeği otomobilin arka çamurluk kısmına tepki verdi. Ekipler ardından aracın bagaj kısmından çamurluk kapağını açınca paketler halinde içeriye zulalanmış 4 kilo 300 gram uyuşturucu buldu. Olayın ardından araçta bulunan S.Ö., Y.İ. ve M.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan S.Ö., savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılırken, Y.İ. ve M.B. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Politika Narkotik Güvenlik 3-sayfa Hukuk

Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan çıkışı: Gelsin TBMM'de konuşsun

 Bahçeli'nin Öcalan için zikrettiği 'Umut hakkı' nedir?

Bahçeli'nin Öcalan için zikrettiği "Umut hakkı" nedir?

 Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var
İddianamede çarpıcı detay! Amca Salim Güran, Narin'in öldürülmesi sonrası bir hayat kadınına mesaj atmış

Kendini aklamaya çalışan amcayla ilgili çarpıcı hayat kadını detayı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı? 23 nerenin plakası? 23 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 22 nerenin plakası? 22 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler! Real Madrid ve Dortmund kadrosunda kimler var? KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (22 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Bürsin ile Melisa Tapan sevgili mi? Kerem Bürsin'in sevgilisi Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında? PSG - PSV maçı ne zaman? PSG - PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE | 22 Ekim UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izleme linki! Juventus, Milan, Arsenal maçları canlı izleme linki var mı? Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım ilanı yayınlandı mı? Kamu personeli iş ilanları! Masterchef 22 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.