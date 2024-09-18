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Afyonkarahisar'da Narkoçelik-39 Operasyonu: 162 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen Narkoçelik-39 operasyonunda 162 bin 232 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon kapsamında E.K. ve B.A. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen ve 162 bin 232 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği uyuşturucuyu sosyal medyadan 'Narkoçelik-39' operasyonunu açıklamasıyla duyurdu.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada; 162 bin 232 adet uyuşturucu hap, 11 gram ağırlığında 7 parça uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile alakalı olarak E.K. ve B.A. isimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu çerçevesinde gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya'da operasyonu yurt genelinde gerçekleştirilen Narkoçelik-39 operasyonu açıklamasının içerisinde diğer kentlerde yakalanan uyuşturucular ile birlikte açıkladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Operasyon Polis

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