Afyonkarahisar'da Müstehcen Videolar Paylaşan 4 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 4 kişi polis operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler müstehcen içerikli videoları deep web olarak tabir edilen ve özel programlar kullanılarak girilen siteler üzerinden indirerek sosyal medya platformlarında sahte hesaplar oluşturarak paylaşım yapıldığını tespit etti. Ardından harekete geçen ekipler biri kent merkezinde olmak üzere Sinanpaşa ilçesi ve beldelerinde yaşadıkları belirlenen toplam 4 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda ayrıca şüphelilere ait cep telefonu, hafıza kartı, flash bellek ve hard disklere de el konulduğu bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR