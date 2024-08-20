Afyonkarahisar'da motosikletin traktör römorkuna çarptığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da motosikletin traktör römorkuna çarptığı trafik kazasında biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Evciler ilçesi Gökçek köyü yakınlarında meydana geldi. K.D. yönetimindeki 06 DSZ 122 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ş.Ö. idaresindeki 58 EE 631 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler motosikletin sürücüsü ve yanında bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazan'ın ardından Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR