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Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazasında 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'da gerçekleşen motosiklet kazasında ağır yaralanan 14 yaşındaki Yusuf Ö., hastanede hayata gözlerini yumdu. Kazanın detayları ve cenaze işlemleri haberde yer alıyor.

Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Sandıklı ilçesi Yunus Emre mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Ö. (14) idaresindeki plakasız ve tescilsiz motosiklet, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Ziya U.'nun (17) kullandığı plakasız ve tescilsiz motosikletle çapıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüleri ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf Ö., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki işlemlerinin ardından memleketi Sandıklı'nın Akin köyüne getirilen Yusuf Ö'nün cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığa defnedildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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