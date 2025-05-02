Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Komaya Girdi

Afyonkarahisar'da önünde seyreden otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede komaya girdi.

Olay, Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.T. (45) isimli şahıs kullandığı tescilsiz motosiklet ile henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden H.S.'nin kullandığı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen ve metrelerce sürüklenen R.T., ağır yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. R.T., sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve komaya girdiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR