Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan motosiklet, önündeki elektrikli bisiklete ve park halindeki otomobile çarparak ağır bir kaza meydana getirdi. Motosiklet parçalarken, sürücü A.A.S. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan motosikletin önünde ilerleyen motosiklete çarptıktan sonra park halindeki otomobile çarptığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada motosikletin parçalanması ise olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A.S., idaresindeki 03 AAN 857 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Motosiklet önce önünde seyreden elektrikli bisiklete çarpıp savrularak ardından yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Çakmanın şiddeti ile motosiklet parçalanırken, olayda sürücü A.A.S. ise ağır yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ve hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazanlı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde ise motosikletin çift şeritli yolda hızla gelerek önce elektrikli bisiklete ardından otomobile çarptığı anlar yer alıyor.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

