Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A., idaresindeki motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazan ne ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR