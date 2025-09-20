Haberler

Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dinar ilçesinde motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A., idaresindeki motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazan ne ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron'un eşi 'erkek doğdu' iddialarını çürütmek için mahkemeye kanıt sunacak

Macron'un eşi, kadın olduğunu ispat etmek için mahkemeye kanıt sunacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.