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Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Hafif Yaralı

Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Hafif Yaralı
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Afyonkarahisar'da motosikletli bir sürücünün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hafif yaralı olarak kurtulurken, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Afyonkarahisar'da otomobile çarpan motosikletli kazayı hafif yaralı atlatırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde 4 Kasım günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.K. (17) idaresindeki 03 AGG 257 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet daha sonra O.G.'nin kullandığı 48 NK 848 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile U.K., yaklaşık 10 metre sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler U.K.'yi ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Motosikletlinin şans eseri hafif yaralı atlattığı kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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