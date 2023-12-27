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Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: Genç hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 23 yaşındaki genç, kullandığı motosikletin beton direğe çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 23 yaşındaki genç kullandığı motosikletin beton direğe çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Çamözü köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakasız motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki E.T., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü motosiklet hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.T., feci şekilde can verdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma geldi. Gencin cansız bedeni olay yerinden yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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