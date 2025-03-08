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Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü, Sürücü Serbest

Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü, Sürücü Serbest
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Afyonkarahisar'da meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü, çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği motosiklet kazasında gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Kaza, önceki gün Bolvadin ilçesi Kırkgöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ç. yönetimindeki 03 KK 047 plakalı hafif ticari araç H.H.T.'nin kullandığı 03 PK 813 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet parçalanırken sürücü H.H.T. ve S.A.Ö., yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında O.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen O.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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