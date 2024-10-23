Afyonkarahisar'da Motosiklet Denetimlerinde 3 Bin 788 Sürücüye Ceza

Afyonkarahisar'da polis tarafından motosiklet sürücülerine yönelik 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan 3 bin 788 sürücüye cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından motosiklet denetimlerine 2024 yılı içerisinde ağırlık verildiği kaydedildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince motosiklet kazalarını en aza indirmek amacıyla il merkezi ve ilçelerimizde 2024 yılı içerisinde 17 bin 432 motosiklet denetlenmiş, 3 bin 788 motosiklete cezai işlem uygulanmış, 905 motosiklet trafikten men edilmiştir.

Son bir ayda ise 3 bin 616 motosiklet denetlenmiş, bin 256 motosiklete cezai işlem uygulanmış, 167 motosiklet trafikten men edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR