Afyonkarahisar'da Motosiklet Denetimi: 8 Araç Trafikten Men Edildi
Dinar ilçesinde polis tarafından yapılan motosiklet denetiminde, kurallara uymayan 8 motosiklet trafikten men edildi. Denetimlerde sürücü belgeleri kontrol edildi ve çeşitli trafik ihlalleri tespit edildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik polis tarafından yapılan denetimde 8 adet motosiklet trafikten men edildi.
Polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde gerçekleştirilen denetimde 13 motosiklet sürücüsü durdurularak evrak kontrolleri yapıldı. Denetimde çevreye rahatsızlık veren, sürücü belgesiz araç kullanmak, tescili zorunlu aracı plakasız kullanmak, motosiklet kullanırken koruyucu başlık kullanmak gibi kurallara uymayan 8 motosiklet trafikten men edildi.
Denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR