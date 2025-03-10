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Afyonkarahisar'da Motokuryelere Trafik Eğitimi Verildi

Afyonkarahisar'da Motokuryelere Trafik Eğitimi Verildi
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Afyonkarahisar'da, 33 motokuryeye trafik kuralları ve güvenli sürüş ile ilgili eğitim verildi. Eğitimde kask kullanımı, hız sınırları ve trafik ışıklarına uyma konuları ele alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından 33 motokuryeye trafik eğitimi verildi.

Eğitim çalışması ile ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 9 işletmede motokuryelik yapan 33 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne kask ve diğer koruyucu tertibatlarını kullanımı, hız sınırları, şerit izleme ve değiştirme kuralları, hatalı sollama, takip mesafesi, trafik ışıklarına uyma trafik konularına eğitim ve bilgilendirme faaliyetinde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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