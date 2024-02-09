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Afyonkarahisar'da Modem Hırsızı Yakalandı

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Afyonkarahisar'da son 10 gün içerisinde girdiği binalardan 14 adet internet dağıtıcısı (modem) çalan şahıs polis tarafından yakalandı. Şahıs, çaldığı modemleri hurdacıya sattığını itiraf etti.

Afyonkarahisar'da son 10 gün içerisinde girdiği binalardan 14 adet internet dağıtıcısı (modem) çalan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde son 10 günde modem çalınması şikayetleri üzerine harekete geçen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde modemleri çalan kişinin İ.İ., olduğu tespit edildi. Şüphelinin peşine düşen ekipler şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs ifadesinde çaldığı modemleri daha önceden tanımadığı seyyar hurdacıya bin 200 TL'ye sattığını itiraf ederken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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