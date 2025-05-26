Afyonkarahisar'da Minibüs ve Kamyonet Çarpıştı: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'da Minibüs ve Kamyonet Çarpıştı: 9 Yaralı
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Afyonkarahisar'da bir minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 03 VV 643 plakalı minibüs, E.Ç. yönetimindeki 39 AG 773 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar bir evin istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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