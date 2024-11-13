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Afyonkarahisar'da Minibüs Kazalarında Artçı Ölümler: Geçmişteki Kaza Detayları Ortaya Çıktı

Afyonkarahisar'da Minibüs Kazalarında Artçı Ölümler: Geçmişteki Kaza Detayları Ortaya Çıktı
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Afyonkarahisar'da bir minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden yolcunun, minibüsün daha önce başka bir ölümlü kazaya karıştığı öğrenildi. Sürücülerin farklı olduğu kazalarda, geri manevra yapan minibüslerin neden bu kazalara sebebiyet verdiği hala belirsizliğini koruyor.

Afyonkarahisar'da inen yolcunun altında kalarak hayatını kaybettiği minibüsün, geçen ağustos ayında da başka bir ölümlü kazaya karıştığı ortaya çıktı. Dolmuş minibüsünün aynı, şoförlerin farklı olduğu ortaya çıktı.

Özdilek-Kent merkezi hattında çalışan 03 M 0162 plakalı minibüsün kaza kaydı olduğu ortaya çıktı. 5 Ağustos'ta meydana gelen kazada, N.K. idaresindeki 03 M 0162 plakalı minibüsten 50 yaşındaki F.S. iddiaya göre şoförün kapıyı açık bırakması sonucu düştü. Ağır yaralanan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü N.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yolcuları ezen sürücünün neden geri manevra yaptığı belirsizliğini koruyor

2 Kasım'da yaşanan diğer kazada ise bu defa R.K.'nın aynı minibüs, araçtan inen yabancı uyruklu N.I.M. ve S.K.Y.'yi geri manevra yaparken altına alarak ezdi. Ağır yaralanan şahıslar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri görenleri dehşete düşürdü.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan sürücü R.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücünün düz yolda önünde herhangi bir araç olmamasına rağmen neden geri manevra yaptığı ise belirsizliğini koruyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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