Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti

Erdoğan, Özel'e açtığı milyonluk tazminat davasını kaybetti
ABD'nin 1 tonluk 'kıyamet bombaları' İsrail'e ulaştı

Biden engellemişti, Trump gönderdi! "Kıyamet bombaları" İsrail'de
Bingöl'deki deprem sonrası Naci Görür'den uyarı

Naci Görür'ün uykularını kaçıran sarsıntı! Bir şehri açık açık uyardı
DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüştü

DEM Parti İmralı heyeti Barzani ile görüştü

Afyonkarahisar'da Minibüs Devrildi: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Minibüs Devrildi: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüste, sürücü B.D. ve E.D. yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi ve jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüste 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D., yönetimindeki 03 ABD 906 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte E.D., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yasak kalktı, Türkiye sınırında devasa tır kuyrukları oluştu
img

Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ülke resmen ikiye bölündü
img

Kayyumu protesto etmek için sokağa inenlerden skandal slogan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı

Kahtalı Mıçe'nin cenaze törenine damga vuran detay
Jandarma ateş açmak zorunda kaldı: Maç öncesi taşlı bıçaklı kavga çıktı, 2 Fenerbahçe taraftarı yaralandı

Maç öncesi taşlı bıçaklı kavga: Fenerbahçeli taraftarlar yaralandı
Mesut Özil'den Türk futbolu için ortalığı ayağa kaldıracak sözler

Mesut'tan Türk futbolu için ortalığı ayağa kaldıracak sözler
Hurda yasası çıkacak diye kapış kapış satıldı, evdeki hesap çarşıya uymadı

Yasa çıkacak diye kapış kapış satıldı, açıklama hayalleri suya düşürdü
İthal ürün yasağı kalktı, Cilvegözü'nde tır kuyruğunun sonu görünmüyor

Yasak kalktı, Türkiye sınırında devasa tır kuyrukları oluştu
Endoskopi sırasında bağırsakları delinen rektörlük özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Endoskopide bağırsakları delinen kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.