Afyonkarahisar'da meydana gelen kazalarda 10 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın iki farklı ilçesinde meydana gelen kazalarda toplamda 10 kişi yaralanırken, yaralılardan üçünün çocuk olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı ilçesinde B.Y. (57) idaresindeki 03 BF 320 plakalı otomobil, Yeniköy yakınlarında R.D'nin kullandığı 20 EK 604 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Sinanpaşa'nın Güney beldesinde ise 27 V 5067 plakalı tırın refüje devrilmesi sonucu yaralanan sürücü A.Ş. (36) ile araçtaki M.G.Y. (15) Afyonkarahisar'daki hastaneye kaldırıldı.

Kazaların ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR