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Afyonkarahisar'da metruk evde ölü bulunan evsizlerden biri, diğeri hastaneye kaldırıldı

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Afyonkarahisar'ın Fakıpaşa Mahallesi'nde metruk bir evde hareketsiz yatan 2 evsizden biri ölü bulunurken, diğeri bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da evsiz oldukları belirtilen 2 şahıstan biri kaldıkları metruk evde ölü bulunurken diğeri ise bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezi Fakıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki metruk bir binada 2 kişinin hareketsiz yattıklarını gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler A.S. (54) isimli şahsın öldüğünü Ş.S. (58) isimli şahsın ise bilincinin kapalı olduğunu belirledi. Ş.S., hastaneye kaldırılırken, A.S.'nin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

evsiz Olaylar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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