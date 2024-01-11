Afyonkarahisar'da metruk evde ölü bulunan evsizlerden biri, diğeri hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'da evsiz oldukları belirtilen 2 şahıstan biri kaldıkları metruk evde ölü bulunurken diğeri ise bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezi Fakıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki metruk bir binada 2 kişinin hareketsiz yattıklarını gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler A.S. (54) isimli şahsın öldüğünü Ş.S. (58) isimli şahsın ise bilincinin kapalı olduğunu belirledi. Ş.S., hastaneye kaldırılırken, A.S.'nin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR