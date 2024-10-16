Afyonkarahisar'da Metruk Alanlarda Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından metruk alanlarda yapılan şok uygulamada 4 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler metruk alanlarda şok uygulama yaptı. Bu çerçevede İ.A, A.Ç, Ü.S.D ve S.Ö isimli 4 şüpheli şahısın üzerinden ve araçlarından çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu maddesi çıkarken, esrar, metanfetamin ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR