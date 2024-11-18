Afyonkarahisar'da Mesirelik Alanlara Denetim

Afyonkarahisar'da polis tarafından mesirelik alanlara yönelik yapılan denetimlerin devam ettiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezindeki mesirelik alanlara yönelik yapılan denetimler asayiş ve trafik olmak üzere iki alanda yapıldı. Denetim çerçevesinde Hıdırlık Tepesi ve Mesire Alanı ve Kent Ormanı bölgesinde gece ve gündüz olmak üzere farklı saatlerde yapılan denetimlerin sürdüğü belirtildi. Denetimlerde durdurulan araçların trafik yönünden evrak kontrollerinin yapıldığı sürücülerin ise Genel Bilgi Taramaları üzerinden kimlik sorgulamalarının yapıldığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR