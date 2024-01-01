Afyonkarahisar'da Marketten Oyuncak Ayı Çalındı

Afyonkarahisar'da bir markete giren genç şahıs, boyu yaklaşık 1 metre olan bin TL değerindeki oyuncak ayıyı çalarak kayıplara karıştı.

Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir markete giren genç şahıs bir süre market içerisinde gezdi, gözüne kestirdiği oyuncak ayıyı inceledi. Ardından market görevlileri ile konuşan ismi öğrenilemeyen şahıs bir süre daha çevrede dolaştıktan sonra ayıyı kucakladığı gibi marketten çıkıp gitti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda çalınan oyuncak ayının maddi değerinin ise bin TL olduğu belirtildi.

Olay sonrası market sahibinin şikayetçi olup olmadığı ise bilinmiyor. - AFYONKARAHİSAR