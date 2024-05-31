Afyonkarahisar'da makine yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen makine yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Karacalar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.F., idaresindeki 42 CFN 71 plakalı kamyon sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada kamyonun kasasındaki enjeksiyon makinesi ile tarım arazisine düştü. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, devrilen araç ve makine vinç yardımıyla yaklaşık 1 saat süren bir çalışma sonrası olay yerinden kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR