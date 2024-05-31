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Afyonkarahisar'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Afyonkarahisar'da bir ağaca tırmanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi merdiven yardımıyla ağaçtan indirdi. Kedinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Suhut ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir cam ağacından kedi sesi geldiğini fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler ardından itfaiye merdiveni ağaca çıktı. Yaklaşık 10 metre yükseğe çıkan ekipler kediyi tırmandığı ağacın tepesinde buldu. Ekipler ardından kediyi merdiven yardımı ile kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen kedi sonrasında ise sokağa salındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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