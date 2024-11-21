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Afyonkarahisar'da Lüks Araca Kırmızı Plaka Ceza

Afyonkarahisar'da Lüks Araca Kırmızı Plaka Ceza
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Polis ekipleri, 'Afyonkarahisar Spor Kulübü' yazılı kırmızı plaka taktıran lüks aracı tespit ederek sahibine yaklaşık 22 bin TL ceza kesti. Araç, asıl plakaları ile trafikte tespit edildi ve sahtecilik işlemine tabi tutuldu.

Afyonkarahisar'da lüks araca 'Afyonkarahisar Spor Kulübü' yazılı kırmızı plaka taktıran ve sosyal medyada büyük tepki gören aracı tespit eden polis ekipleri, aracın plakasını söktürür sahibine yaklaşık 22 bin TL para cezası kesti.

Edinilen bilgilere göre, 20 Kasım tarihinde saat 17.57 de polis ekipleri plakasında "Afyonspor kulübü başkanlığı" ibaresi olan asıl plakası 03 ADE 222 plakalı araca idari işlem yaptı. Ekipler araca asıl plakalarını taktırılarak aracı gönderdi. Aynı aracın bir gün sonra aynı plakaları takarak trafikte seyrettiği belirlendi. Bunun üzerine ekipler sahtecilikten adli işlem yaparak araç sahibine 21 bin 834 TL ceza yazdı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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