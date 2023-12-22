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Afyonkarahisar'da lise öğrencisi öğretmenini bıçakladı

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Afyonkarahisar'da 15 yaşındaki lise öğrencisi, kendisini sınıfta yok yazdığı iddiasıyla öğretmenini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Afyonkarahisar'da 15 yaşındaki lise öğrencisi, kendisini sınıfta yok yazdığı iddiasıyla öğretmenini bıçaklayarak ağır yaraladı.

İddiaya göre, Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci İ.D. (15), derste din kültürü öğretmeni M.K. (45) ile yoklama nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından İ.D., öğretmeni M.K.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.D. emniyete götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Lisesi Güvenlik Şiddet 3.Sayfa Haberler

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