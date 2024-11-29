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Afyonkarahisar'da Lise Öğrencilerine Siber Güvenlik Eğitimi

Afyonkarahisar'da Lise Öğrencilerine Siber Güvenlik Eğitimi
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Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Siberay' programında 500 öğrenciye siber suçlar ve internet güvenliği konularında seminerler verildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından lise öğrencilerine yönelik 'Siberay' programı düzenlenirken, programda öğrencilere siber suçlar ve mücadele anlatıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen 'Siberay' programları sürüyor. 500 öğrenci ve 7 öğretmene verilen seminerlerle ilgili yapılan açıklamada, "Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla Kamil Miras Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar Fen Lisesi ve Afyonkarahisar Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesinde eğitim verildi. Eğitim çalışmasında güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okur yazarlık konularında toplam 500 öğrenci ve 7 öğretmene seminer, eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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