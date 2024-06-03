Afyonkarahisar'da Lastiği Patlayan Motosiklet Yolda Yürüyen Çocuğa Çarptı

Afyonkarahisar'da lastiği patladığı için kontrolden çıkan motosiklet yolda yürüyen çocuğa çarptıktan sonra devrildi. İlginç kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İscehisar ilçesi Çalışlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T., yönetimindeki 03 SD 669 plakalı motosiklet lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Motosiklet ardından yolda yürüyen 13 yaşındaki A.E., isimli çocuğa çarparak devrildi. Kazada küçük çocuk ile birlikte motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan F.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR